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Виллы в Kec Selaparang, Индонезия

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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни в Матарам, Индонезия
Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
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+37259196077 semen.stepanenko@alesinvest.com
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+37259196077 semen.stepanenko@alesinvest.com
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
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+37259196077 semen.stepanenko@alesinvest.com

Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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