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Квартиры с видом на море в Kec Selaparang, Индонезия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
€ 127,380
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
€ 112,718
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
€ 99,888
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…

Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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