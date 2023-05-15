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Квартиры в Kec Selaparang, Индонезия

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
€ 127,086
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/4
€ 112,457
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/4
€ 99,657
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
€ 160,000
ПЕРВЫЙ КЛУБНЫЙ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ ДЛЯ ЖИЗНИ В ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦ…
Квартира 2 спальни в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Этаж 4/4
€ 292,572
ЛОКАЦИИ О.БАЛИ Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медит…

Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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