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Индонезия
West Nusa Tenggara
Kec Selaparang
Жильё в Kec Selaparang, Индонезия
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5 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
50 м²
3/4
€ 127,086
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
42 м²
3/4
€ 112,457
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
32 м²
3/4
€ 99,657
Situated in a top location and a fully developed area of Canggu, this comfortable living apa…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
1
1
60 м²
1/4
€ 160,000
ПЕРВЫЙ КЛУБНЫЙ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ ДЛЯ ЖИЗНИ В ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦ…
0
0
Рекомендовать
0
Квартира 2 спальни
Canggu, Индонезия
2
1
121 м²
4/4
€ 292,572
ЛОКАЦИИ О.БАЛИ Umalas, Canggu. Тихий идиллический район, утопающий в зелени, с медит…
0
0
Рекомендовать
0
Параметры недвижимости в Kec Selaparang, Индонезия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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