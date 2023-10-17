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Виллы в Kec Ampenan, Индонезия

Candidasa
5
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6 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€213,179
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€274,765
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€331,612
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€922,356
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,80 млн
Вилла 5 спален в Pandak Bandung, Индонезия
Вилла 5 спален
Pandak Bandung, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 830 м²
5ти-спальная вилла DHARMA RESIDENCE - настоящее искусство архитектуры, созданное мастерами с…
€1,69 млн

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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