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Квартиры-студии с видом на горы в Kec Ampenan, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kec Ampenan, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kec Ampenan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
We are real estate builders in Bali. We realized our first project in 2008 A gated apartm…
€79,905

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
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