Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Kec Ampenan
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Kec Ampenan, Индонезия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляж…
€169,126
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€714,268
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Комплекс располагается в самом развитом туристическом районе острова Бали - Санур. В районе …
€379,862
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором, с подвалом в Бали, Индонезия
Квартира 3 спальни с парковкой, с двором, с подвалом
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Этаж 3
Продажа апартаментов с красивым видом на море, расположенных в 100 метрах до пляжей, в 10 ми…
€1,37 млн
Вилла 6 спален с лифтом в Бали, Индонезия
Вилла 6 спален с лифтом
Бали, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 419 м²
Количество этажей 3
Имение, состоящее из трех домов, сообщающихся между собой лестницами и внутренним лифтом, об…
€6,94 млн
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€245,973
Вилла 7 спален с сауной, с баней в Бали, Индонезия
Вилла 7 спален с сауной, с баней
Бали, Индонезия
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Красивая вилла недавней постройки, жилой площадью 450 кв.м., расположена в закрытой резиденц…
€3,67 млн
Квартира с видом на море, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Квартира с видом на море, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Квар…
€405,288
Квартира 1 спальня в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продажа новой двухкомнатной квартиры с двумя террасами и частным садом, в новостройке в спок…
Цена по запросу
Квартира в Apuan, Индонезия
Квартира
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
€184,480
Квартира с видом на море, с террасой, с двором в Бали, Индонезия
Квартира с видом на море, с террасой, с двором
Бали, Индонезия
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
€1,83 млн
Вилла 10 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
€9,71 млн

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти