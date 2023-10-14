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Жилая
Индонезия
Kec Ampenan
Дома
Дома с видом на море в Kec Ampenan, Индонезия
Candidasa
5
Дом
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24 объекта найдено
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
75 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€214,031
Рекомендовать
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
2
2
100 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€275,862
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
3
2
125 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€332,937
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
4
4
165 м²
2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€926,041
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
5
4
213 м²
1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,81 млн
Рекомендовать
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
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Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
105 м²
2
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€332,937
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
110 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€304,400
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
70 м²
2
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€237,812
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
6
275 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€570,749
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
5
211 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€523,187
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
4
186 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€475,625
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
2
78 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€144,590
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
4
310 м²
3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€814,269
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
3
200 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€718,193
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
4
301 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€881,808
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
159 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€484,186
Рекомендовать
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
7
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€608,799
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
6
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€589,774
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
5
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€565,993
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
107 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€237,812
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
81 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€218,787
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
4
236 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€342,450
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
95 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€236,861
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