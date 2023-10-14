Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Kec Ampenan
  5. Дома

Дома с видом на море в Kec Ampenan, Индонезия

Candidasa
5
24 объекта найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€214,031
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€275,862
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€332,937
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€926,041
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,81 млн
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы в Apuan, Индонезия
Таунхаус с видом на море, в центре города, с видом на горы
Apuan, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Кв…
Цена по запросу
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€332,937
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€304,400
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€237,812
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€570,749
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€523,187
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€475,625
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€144,590
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€814,269
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Wana Giri, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Wana Giri, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€718,193
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€881,808
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€484,186
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€608,799
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€589,774
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€565,993
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€237,812
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€218,787
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€342,450
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€236,861

Типы недвижимости в Kec Ampenan

виллы

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти