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Дома в Kec Ampenan, Индонезия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Gunungsari, Индонезия
Дом 3 спальни
Gunungsari, Индонезия
200 м²
€ 300,000
Статус: Аренда Кол-во лет: 37 Размер земельного участка: 3 сотки Жилая площадь: 200м Спален…
Дом 4 спальни в Gunungsari, Индонезия
Дом 4 спальни
Gunungsari, Индонезия
300 м²
€ 150,000
Район: Улувату Статус: Аренда Кол-во лет: 5 (более под запрос) Размер земельного участка: …

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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