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Квартиры с видом на море в Kec Ampenan, Индонезия

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Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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