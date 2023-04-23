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Квартиры в Kec Ampenan, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Gunungsari, Индонезия
Квартира 2 спальни
Gunungsari, Индонезия
2 ванных комнат 12 116 м²
€ 151,200
Первый Smart комплекс апартаментов премиум класса для жизни и инвестиций в престижном районе…

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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