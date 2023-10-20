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Дома в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

виллы
7
13 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Balai Desa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы в Sengkol, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на горы
Sengkol, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
€71,000
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sengkol, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sengkol, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная двухэтажная вилла с двумя спальнями и ванными комнатами, расположенная в престижно…
€279,000
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с видом на горы
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 372 м²
Трехкомнатная вилла на вершине холма, которая находится на территории пятизвездочного бутик-…
Цена по запросу
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная вилла на пляже, которая находится на территории пятизвездочного бутик-комплекс…
Цена по запросу
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Шикарная вилла с 2 спальнями и 3 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная …
€145,000
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 1 спальня с мебелью, с видом на море, с бытовой техникой
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Шикарная вилла с 1 спальней и 2 ванными комнатами в средиземноморском стиле, расположенная в…
€95,000
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€1,20 млн
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€477,000
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€275,000
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€747,500
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€583,000
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern в Bumbangku, Индонезия
Дом 2 спальни с садом, с Pool, с children gardern
Bumbangku, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Бутик резорт KUARA на острове Ломбок (он находится в 35 минутах на самолете от Бали и там ес…
€698,500

Параметры недвижимости в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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