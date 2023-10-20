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Квартиры в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Дизайнерские апартаменты с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на берегу моря в комплексе, рас…
€203,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Дизайнерские апартаменты премиум-класса с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в комплексе, рас…
€338,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€176,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней и видом на горы в комплексе, расположенном в самом сер…
€133,000
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Дизайнерские апартаменты с 1 спальней в комплексе, расположенном в самом сердце острова Ломб…
€92,000

Параметры недвижимости в Kabupaten Lombok Tengah, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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