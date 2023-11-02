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Виллы в Jimbaran, Индонезия

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3 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€567,465
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€472,888
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 2 спальнями. Современная концепция интерьера …
€444,514
Realting.com
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