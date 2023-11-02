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Таунхаусы в Jimbaran, Индонезия

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4 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€331,021
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€302,648
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€236,444
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€283,733
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