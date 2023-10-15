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Дома с видом на море в Jimbaran, Индонезия

1 объект найдено
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balangan, Индонезия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balangan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 625 м²
Количество этажей 3
  New Premium Villa With Ocean View In Balangan Bali For Sale Jimbaran, Bali, Indonesi…
€1,41 млн
Realting.com
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