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Дома в Jimbaran, Индонезия

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7 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€331,021
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€302,648
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€567,465
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€472,888
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€236,444
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€283,733
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 2 спальнями. Современная концепция интерьера …
€444,514
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