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Квартиры в Jimbaran, Индонезия

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€236,444
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€179,697
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€179,107
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