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Жильё в Jimbaran, Индонезия

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€233,848
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€177,724
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€327,387
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€299,325
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€561,235
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€467,696
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€233,848
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€280,618
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Balangan, Индонезия
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Balangan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 168 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с бассейном, бизнес-центром и круглосуточной охраной рядом с пляжами,…
€753,905
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом в Jimbaran, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с тренажерным залом
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейном и рестораном, Бали, Индонезия Резиденция располагает зоной ко-…
€179,107
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 2 спальнями. Современная концепция интерьера …
€439,634
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