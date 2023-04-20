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Купить дом в Джакарта, Индонезия

1 объект найдено
Дом 5 спаленв Duri Pulo, Индонезия
Дом 5 спален
Duri Pulo, Индонезия
8 Количество комнат 864 м²
€ 1,650,000
Роскошная высокотехнологичная вилла с жилой площадью 864 кв.м и земельным участком 830 кв.м,…

Параметры недвижимости в Джакарта, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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