Купить дом в Джакарта, Индонезия

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Дом 5 спален
Duri Pulo, Индонезия
8 Количество комнат
864 м²
€ 1,650,000
Роскошная высокотехнологичная вилла с жилой площадью 864 кв.м и земельным участком 830 кв.м,…
Параметры недвижимости в Джакарта, Индонезия
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