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Купить вилла в Indra Jaya, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 1 спальняв Keude Unga, Индонезия
Вилла 1 спальня
Keude Unga, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 221 м² 4/1 Этаж
€ 365,236
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у …

Параметры недвижимости в Indra Jaya, Индонезия

с видом на море
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