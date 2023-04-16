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Купить дом с видом на горы в Индонезия

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1 объект найдено
Дом 5 спаленв Kerobokan Klod, Индонезия
Дом 5 спален
Kerobokan Klod, Индонезия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 850 м² Количество этажей 3
€ 1,690,000
Dharma Residence - это элитный комплекс современных дизайнерских вилл премиум-кл…

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