Дом 4 спальни Сурабая, Индонезия 5 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2

€ 355,067

П Р О Е К Т MADURA V I L L A R E S O R T Э Т О ВИЛЛ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 4, СПАЛЬНЫЕ ВИ…