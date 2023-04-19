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Купить вилла в Денпасар, Индонезия

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1 объект найдено
Виллав Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
500 м² Количество этажей 2
€ 457,681
  Виллы под ключ на Бали под инвестиции — Продаём весь комплекс из 4 вил…

Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитное
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