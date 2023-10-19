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Таунхаусы в Денпасар, Индонезия

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Денпасар, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Денпасар, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Modern — это комплекс из 30 современных вилл, в живописном районе Бали - Умалас. На выбор от…
€246,727

Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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