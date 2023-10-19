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Квартиры-студии в Денпасар, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Денпасар, Индонезия
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Денпасар, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
❖ Дата постройки: 2-QR 24г. ❖ Расстояние до моря - 30 метров до пляжа Double Six Beach …
€237,238

Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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