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Виллы в Denpasar Selatan, Индонезия

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7 объектов найдено
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€512,298
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Сitadel - Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. …
€684,616
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,77 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€906,301
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€326,008
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€270,121
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€209,576

Параметры недвижимости в Denpasar Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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