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Жильё с видом на море в Denpasar Selatan, Индонезия

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Цена по запросу

Параметры недвижимости в Denpasar Selatan, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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