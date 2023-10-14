Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Denpasar Selatan
  5. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Denpasar Selatan, Индонезия

Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой в Бали, Индонезия
Квартира 4 спальни с парковкой, с террасой
Бали, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Продажа апартаментов в совершенно новой резиденции в сердце Кап д’Антиб в 5ти минутах ходьбы…
€7,58 млн
Таунхаус 1 спальня в Бали, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Комплекс из 28 вилл на острове Букит, в районе пляжа Бингин.  Концепция вдохновлена единств…
€171,225
Вилла с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла с видом на море
Бали, Индонезия
Площадь 250 м²
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
€4,40 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты в жилом комплексе на Бали в Улувату. Апартаменты с панорамными окнам…
€250,552
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
ИНВЕСТИРУЙ В ДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БАЛИ С ОКУПАЕМОСТЬЮ ДО 20% ГОДОВЫХ   ЛОКАЦИЯ …
€198,811
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€447,087
Вилла 4 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 4 спальни
Бали, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Продажа новой виллы в новом строящемся посёлке в Кань-сюр-Мер, расположенном между Ниццей и …
€945,065
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€304,400
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Расстояние до океана - 3 минуты 1BR, 40м2, 2й этаж, вид на океан, премиум класс Инфрастр…
€166,469
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€263,972
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
€113,199
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
ПЕРВЫЙ КЛУБНЫЙ ДОМ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ ДЛЯ ЖИЗНИ В ГЛАВНОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ О.БАЛИ …
€166,469

Параметры недвижимости в Denpasar Selatan, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти