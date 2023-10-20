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Квартиры в Denpasar Selatan, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Sanur, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 101 м²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
€440,797

Параметры недвижимости в Denpasar Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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