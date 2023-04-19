Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Денпасар

Купить недвижимость в Денпасар, Индонезия

3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Sanur, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня
Sanur, Индонезия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 3/4 Этаж
€ 448,527
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…
Виллав Денпасар, Индонезия
Вилла
Денпасар, Индонезия
500 м² Количество этажей 2
€ 457,681
  Виллы под ключ на Бали под инвестиции — Продаём весь комплекс из 4 вил…
Квартира 2 спальнив Sanur, Индонезия
Квартира 2 спальни
Sanur, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² 2/4 Этаж
€ 814,671
Премиальные апартаменты на побережье Первый Royal комплекс апартаментов на берегу океана,…

Параметры недвижимости в Денпасар, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти