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Коттеджи в Индонезия

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Benoa, Индонезия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Benoa, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€485,671
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Параметры недвижимости в Индонезия

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