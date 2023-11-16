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Кондо в Индонезия

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Bukit, Индонезия
Кондо 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Цены в проекте от 60 000€ до 115 000€.  Продаются апартаменты в кондоминиуме, расположенн…
€60,000

Параметры недвижимости в Индонезия

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