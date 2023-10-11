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Жильё с видом на море в Canggu, Индонезия

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27 объектов найдено
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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€167,630
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
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€217,900
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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€286,043
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
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€317,543
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
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€160,311
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
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€160,311
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
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€132,021
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
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€132,021
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
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€330,052
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
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€301,762
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
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€235,751
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
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€169,741
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
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€169,741
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/3
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€275,357
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
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€874,166
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
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€479,990
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€603,523
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€584,663
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€561,088
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
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€235,751
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
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€216,891
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
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€179,171
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
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€339,482
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
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€234,808
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
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€381,917
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
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€471,503
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
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€193,316
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