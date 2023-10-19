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Дома в Canggu, Индонезия

16 объектов найдено
Дом в центре города в Canggu, Индонезия
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
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€237,238
Дом в центре города в Canggu, Индонезия
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
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€303,664
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
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€332,133
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
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€303,664
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
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€237,238
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
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€879,678
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
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€483,016
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€607,329
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€588,350
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
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€564,626
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
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€237,238
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
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€218,259
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/1
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€341,622
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
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€236,289
Дом 2 спальни в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Готовый таунхаус 127 кв.м в районе Batu Bolong Рядом с Atlas Beach Club, Tamora Gallery, Mon…
€303,664
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с парковкой, с балконом, с Pool
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Комплекс будет выгодно расположен в центре - Чангу. Это идеальная локация для посуточной и …
€385,000
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