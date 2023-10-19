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Квартиры в Canggu, Индонезия
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28 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
78 м²
2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€170,811
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
50 м²
4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
3
115 м²
2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
110 м²
2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€301,654
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
1
36 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€167,630
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
61 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€219,274
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
83 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€287,846
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
88 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€319,545
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
108 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€161,322
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€161,322
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,853
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,853
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Э…
€170,811
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€170,811
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€277,094
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
71 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! А…
€180,301
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
130 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€384,325
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
90 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€474,476
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
60 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€194,535
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
2
1
60 м²
ИНВЕСТИРУЙ В ДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БАЛИ С ОКУПАЕМОСТЬЮ ДО 20% ГОДОВЫХ ЛОКАЦИЯ …
€198,331
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Canggu, Индонезия
1
1
80 м²
Комплекс будет выгодно расположен в центре - Чангу. Это идеальная локация для посуточной и …
€195,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Pool
Canggu, Индонезия
1
1
47 м²
Современный закрытый комплекс премиум апартаментов. Инфраструктура: Бассейн Sunset Lon…
€180,000
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Квартира 1 спальня с парковка
Canggu, Индонезия
2
1
80 м²
2
Расстояние до океана - 5 минут 1-спальные апартаменты, 80М2, 2й этаж Инфраструкту…
€219,777
1
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
2
1
47 м²
Расстояние до океана - 4 минуты 1BR, 47м2, премиум класс Инфраструктура комплекса…
€170,811
1
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
2
1
40 м²
2/2
Расстояние до океана - 3 минуты 1BR, 40м2, 2й этаж, вид на океан, премиум класс Инфрастр…
€166,066
1
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