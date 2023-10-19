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Квартиры в Canggu, Индонезия

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28 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
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€170,811
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€301,654
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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€167,630
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
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€219,274
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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€287,846
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
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€319,545
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
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€161,322
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
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€161,322
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
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€132,853
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
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€132,853
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Э…
€170,811
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€170,811
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€277,094
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 71 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! А…
€180,301
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€384,325
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€474,476
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€194,535
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
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€198,331
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с Pool
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Комплекс будет выгодно расположен в центре - Чангу. Это идеальная локация для посуточной и …
€195,000
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Pool в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с Pool
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Современный закрытый комплекс премиум апартаментов. Инфраструктура: Бассейн Sunset Lon…
€180,000
Квартира 1 спальня с парковка в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковка
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Расстояние до океана - 5 минут 1-спальные апартаменты, 80М2, 2й этаж   Инфраструкту…
€219,777
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Расстояние до океана - 4 минуты 1BR, 47м2, премиум класс   Инфраструктура комплекса…
€170,811
Квартира 1 спальня в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Расстояние до океана - 3 минуты 1BR, 40м2, 2й этаж, вид на океан, премиум класс Инфрастр…
€166,066
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