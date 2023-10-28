Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Индонезия
  4. Canggu

Жильё в Canggu, Индонезия

квартиры
28
дома
16
44 объекта найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Дом в центре города в Canggu, Индонезия
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ви…
€302,736
Дом в центре города в Canggu, Индонезия
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ви…
€236,513
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€170,289
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€301,654
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Количество этажей 4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€167,630
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€218,604
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€286,966
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€318,568
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€160,829
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€160,829
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,447
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,447
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€331,118
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€302,736
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€236,513
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Э…
€170,289
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€170,289
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 84 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€276,247
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€876,988
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€481,539
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 7
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€605,472
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€586,551
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€562,900
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€236,513
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€217,592
Realting.com
Перейти