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44 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
101 м²
2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€293,466
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
78 м²
2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€283,053
Рекомендовать
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
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€302,736
Рекомендовать
Дом в центре города
Canggu, Индонезия
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€236,513
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€170,289
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
50 м²
4
Апартаменты премиум класса в резиденции с бассейном и круглосуточной охраной, Бали, Индонези…
€169,681
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с бытовой техникой
Canggu, Индонезия
3
115 м²
2
Меблированные таунхаусы с бассейнами в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Инвестиционные …
€329,934
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
3
110 м²
2
Эксклюзивный комплекс таунхаусов рядом с пляжем Берава, Бали, Индонезия Предлагаются меблир…
€301,654
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4
Современная резиденция в 300 метрах от пляжа, Бали, Индонезия Удобства комплекса: спа, зал…
€169,681
Рекомендовать
Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
1
36 м²
1/1
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€167,630
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
61 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€218,604
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
83 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€286,966
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
88 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! T…
€318,568
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
108 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€160,829
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€160,829
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,447
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
58 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€132,447
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
105 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! S…
€331,118
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
110 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€302,736
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
70 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€236,513
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
47 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Э…
€170,289
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
49 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€170,289
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
84 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€276,247
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
4
301 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€876,988
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
3
159 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€481,539
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Дом 6 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
7
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€605,472
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
6
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€586,551
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
5
270 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€562,900
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Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
107 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! …
€236,513
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
2
81 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€217,592
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