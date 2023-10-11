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Виллы в Candidasa, Индонезия

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5 объектов найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€212,176
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€273,471
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€330,052
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€918,015
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,79 млн
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