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Квартиры в Benoa, Индонезия

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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€148,731
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 4
Первоклассный жилой комплекс квартир под аренду на берегу океана в Южной Куте, Бали, Индонез…
€312,404
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Этаж 3/3
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€304,807
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+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€212,997
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79651431360 zayavkaDDA@yandex.ru

Параметры недвижимости в Benoa, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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