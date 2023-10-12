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Жильё в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия

1 объект найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением в Balai Desa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с видеонаблюдением
Balai Desa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
€131,250

Параметры недвижимости в Batas Desa Montong Ajan, Индонезия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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