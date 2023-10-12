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Виллы с бассейном в Бали, Индонезия

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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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