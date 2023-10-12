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Виллы с видом на море в Бали, Индонезия

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16 объектов найдено
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
€9,70 млн
Вилла 8 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 8 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
€10,60 млн
Вилла 7 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
€9,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
€12,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с двором в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
€10,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
€2,50 млн
Вилла с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла с видом на море
Бали, Индонезия
Площадь 250 м²
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
€4,41 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с баней в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с видом на море, с баней
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
€2,95 млн
Вилла 10 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
€9,79 млн
Вилла 10 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
€7,15 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Уникальная вилла построенная по проекту голландского архитектора с красивым панорамным видом…
€6,40 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
€1,90 млн
Вилла 7 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
€4,79 млн
Вилла 5 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
€6,50 млн
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 540 м²
Большая современная вилла площадью 540 кв.м. расположена на возвышенности в Le Cannet в непо…
€4,24 млн
Вилла 5 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 237 м²
Современная вилла на берегу моря с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюс, между Ка…
€4,88 млн

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на горы
недорогая
элитная
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