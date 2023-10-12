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Виллы с видом на море в Бали, Индонезия
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16 объектов найдено
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Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
5
5
360 м²
4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
€9,70 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море
Бали, Индонезия
8
5
440 м²
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
€10,60 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
7
3
400 м²
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
€9,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
5
5
400 м²
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
€12,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
5
5
500 м²
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
€10,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
5
5
350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла с видом на море
Бали, Индонезия
250 м²
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
€4,41 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с баней
Бали, Индонезия
3
3
310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
€2,95 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
10
10
1 000 м²
4
Продажа виллы в стиле Бель Эпок жилой площадью 1000 кв.м. и участком 5 500 кв.м. Вилла распо…
€9,79 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален с видом на море
Бали, Индонезия
10
10
600 м²
3
Продажа имения в одном из престижных районов Ниццы. Имение состоит из 2х домов: 3х-этажный д…
€7,15 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с террасой
Бали, Индонезия
5
350 м²
Уникальная вилла построенная по проекту голландского архитектора с красивым панорамным видом…
€6,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море
Бали, Индонезия
5
2
240 м²
Имение под реновацию на возвышенностях Вильфранш-сюр-мер с красивым видом на море, бухту Вил…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
7
7
300 м²
Продажа виллы под реновацию в Сен-Максиме с красивым видом на море, в 100 метрах от пляжа. Ж…
€4,79 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
5
5
350 м²
Вилла в стиле нео-провансаль в Сен-Поль-де-Ванс - колоритном городке на Лазурном берегу Фран…
€6,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
6
6
540 м²
Большая современная вилла площадью 540 кв.м. расположена на возвышенности в Le Cannet в непо…
€4,24 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
5
4
237 м²
Современная вилла на берегу моря с прямым выходом на пляж, расположенная во Фрежюс, между Ка…
€4,88 млн
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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия
с видом на горы
недорогая
элитная
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