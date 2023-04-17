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Купить таунхаус в Бали, Индонезия

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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальнив Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 204,833
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

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