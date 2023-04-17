Купить таунхаус в Бали, Индонезия

Таунхаус 2 спальни Бали, Индонезия 2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2

€ 204,833

Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…