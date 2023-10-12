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Жильё с видом на море в Бали, Индонезия
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55 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
6
1 050 м²
2
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€3,02 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
6
755 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€2,12 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
82 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€197,677
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
6
246 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
2
74 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€334,357
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
108 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€216,504
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
2
75 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€178,851
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
108 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Н…
€282,396
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
112 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! U…
€244,743
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
171 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€302,164
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
101 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€158,142
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
75 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€143,081
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€174,144
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€247,097
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
3/3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€169,438
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
50 м²
1/1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€183,557
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
125 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€423,594
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
100 м²
3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€352,995
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
75 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€275,336
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
87 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! З…
€341,699
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
1
37 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! З…
€183,557
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
255 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€681,516
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
171 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€442,420
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
154 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€263,570
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
81 м²
2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€249,450
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
134 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€527,139
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
98 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€376,528
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
204 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€913,080
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
121 м²
4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€334,169
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
92 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€164,731
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