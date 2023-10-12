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Жильё с видом на море в Бали, Индонезия

Ubud
3
55 объектов найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
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€3,02 млн
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 755 м²
Количество этажей 2
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€2,12 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
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€197,677
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
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€1,22 млн
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
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€334,357
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
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€216,504
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
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€178,851
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
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€282,396
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
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€244,743
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
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€302,164
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
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€158,142
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
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€143,081
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
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€174,144
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Количество этажей 3
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€247,097
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
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€169,438
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
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€183,557
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
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€423,594
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
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€352,995
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
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€275,336
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 4/4
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€341,699
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! З…
€183,557
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
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€681,516
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
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€442,420
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
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€263,570
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€249,450
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
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€527,139
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
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€376,528
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 204 м²
Этаж 4/4
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€913,080
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 121 м²
Этаж 4/4
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€334,169
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
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€164,731

Типы недвижимости в Бали

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Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
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