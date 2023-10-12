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Пентхаусы в Бали, Индонезия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с Pool, с trenajer в Бали, Индонезия
Пентхаус 3 спальни с Pool, с trenajer
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Расположен на белых утесах Улувату, с невероятным видом на океан. Из комплекса открывается п…
€1,30 млн

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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