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Многоуровневые квартиры в Бали, Индонезия

Многоуровневые квартиры В архив
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4 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
€207,090
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
€141,198
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
€112,017
Многоуровневые квартиры 1 спальня в Бали, Индонезия
Многоуровневые квартиры 1 спальня
Бали, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
€183,557

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

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