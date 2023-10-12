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Дома с бассейном в Бали, Индонезия

виллы
162
таунхаусы
18
1 объект найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Bangkiang Sidem, Индонезия
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Bangkiang Sidem, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/1
Дом с 3 спальнями, расположенный в сельской местности восточного Убуда, в окружении пышных д…
€284,000

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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