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Дома с видом на море в Бали, Индонезия

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18
38 объектов найдено
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 2
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€3,02 млн
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 755 м²
Количество этажей 2
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€2,12 млн
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 6
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
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€1,22 млн
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
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€216,504
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
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€178,851
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
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€282,396
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
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€244,743
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
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€302,164
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 1
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€158,142
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
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€143,081
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Количество этажей 3
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€247,097
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
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€423,594
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
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€352,995
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
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€275,336
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
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€681,516
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
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€442,420
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
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€263,570
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 134 м²
Количество этажей 2
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€527,139
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
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€376,528
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
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€164,731
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бали, Индонезия
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Строящаяся Вилла в районе Улувату. Срок готовности 2023 год. Хотите получить консультацию…
€240,000
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Строящаяся Вилла в Умаласе. 9 минут пешком до океана. Срок сдачи -2023 год.   Хотите п…
€416,500
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
€9,70 млн
Вилла 8 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 8 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
€10,60 млн
Вилла 7 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
€9,00 млн
Вилла 5 спален с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
€12,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с двором в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
€10,90 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
€2,50 млн
Вилла с видом на море в Бали, Индонезия
Вилла с видом на море
Бали, Индонезия
Площадь 250 м²
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
€4,41 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с баней в Бали, Индонезия
Вилла 3 спальни с видом на море, с баней
Бали, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
€2,95 млн

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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