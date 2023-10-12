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38 объектов найдено
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Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
6
1 050 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€3,02 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
6
755 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€2,12 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
6
246 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! П…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
108 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€216,504
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с видом на море
Бали, Индонезия
2
75 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€178,851
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
108 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Н…
€282,396
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
112 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! U…
€244,743
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
171 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€302,164
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
101 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€158,142
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
75 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! С…
€143,081
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! К…
€247,097
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
125 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€423,594
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
100 м²
3
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€352,995
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
75 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€275,336
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
255 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! L…
€681,516
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
171 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! М…
€442,420
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
154 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€263,570
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
134 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€527,139
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
3
98 м²
2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Ж…
€376,528
Рекомендовать
Дом 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
2
92 м²
1
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! В…
€164,731
Рекомендовать
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
1
1
75 м²
1
Строящаяся Вилла в районе Улувату. Срок готовности 2023 год. Хотите получить консультацию…
€240,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бали, Индонезия
3
2
151 м²
2
Строящаяся Вилла в Умаласе. 9 минут пешком до океана. Срок сдачи -2023 год. Хотите п…
€416,500
Рекомендовать
Вилла 5 спален с лифтом, с видом на море
Бали, Индонезия
5
5
360 м²
4
Новая вилла на возвышенностях Вильфранш-сюр-Мер с панорамным видом на море и мыс Кап Ферра. …
€9,70 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море
Бали, Индонезия
8
5
440 м²
Уникальное большое имение состоящее из 3-х вилл располагающееся в тихом зеленом районе живоп…
€10,60 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море
Бали, Индонезия
7
3
400 м²
Добротный дом площадью 400 кв.м. с панорамным видом на море и средиземноморское побережье Фр…
€9,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море
Бали, Индонезия
5
5
400 м²
Вилла с панорамным видом на море расположена в уникальном месте Лазурного берега на престижн…
€12,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
5
5
500 м²
Великолепная двух - этажная вилла в стиле бель эпок, общей площадью 500 кв.м и участком земл…
€10,90 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с видом на море, с двором
Бали, Индонезия
5
5
350 м²
Трёхэтажная вилла, общей площадью 350 кв.м и участком земли 1 400 кв.м. Pасположена в 10 мин…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла с видом на море
Бали, Индонезия
250 м²
Продажа провансальской фермы 17-го века, бывшей резиденции венгерской королевской семьи Каро…
€4,41 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с баней
Бали, Индонезия
3
3
310 м²
Продажа дома в Вильнёв-Лубе, в 2 км до моря, в элитном коттеджном посёлке с парком, теннисны…
€2,95 млн
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