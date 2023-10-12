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Дома с видом на горы в Бали, Индонезия

виллы
162
таунхаусы
18
1 объект найдено
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Бали, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
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€352,995

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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