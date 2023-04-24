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Дома в Бали, Индонезия

6 объектов найдено
Дом 3 спальни в Бали, Индонезия
Дом 3 спальни
Бали, Индонезия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 450 м² Количество этажей 1
€ 414,545
Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали! Один из самых уникальных и масштаб…
Вилла 1 спальня в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня
Бали, Индонезия
85 м²
€ 341,395
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
Вилла 5 спален в Бали, Индонезия
Вилла 5 спален
Бали, Индонезия
700 м²
€ 1,453,400
- Эксклюзивные виллы в закрытой охраняемой резиденции. - Привилегированная локация не имеющ…
Вилла 2 спальни в Бали, Индонезия
Вилла 2 спальни
Бали, Индонезия
2 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 1
€ 306,403
Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости Бали! Один из самых уникальных и масштаб…
Таунхаус 2 спальни в Бали, Индонезия
Таунхаус 2 спальни
Бали, Индонезия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 202,767
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…
Вилла 1 спальня в Бали, Индонезия
Вилла 1 спальня
Бали, Индонезия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м² Количество этажей 2
€ 220,790
Доходная политика на Бали, ли, жизни и инвестиций в топовой локации Чангу Чангху - Жемчужин…

Параметры недвижимости в Бали, Индонезия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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